"حضرتك تافه"..لقاء الخميسي تُهاجم بيومي فؤاد والجمهور

لما تحبو تهزرو أو تنكتو اختارو حاجة تضحك بجد مش برخص ؤ

رسالة للي بيضحك: حضرتك تافه!".



وكان الفنان بيومي فؤاد قد علق على منشور لعرب وود حيث كان عنوان الخبر "لقاء الخميسي تنشر صورة جديدة لها مع زوجها عبد المنصف وابنها معلقة رجالي" فكتب "فؤاد" تعليقاُ ساخراً قائلاً: "وفيها ايه يعني لما تسمي ابنها معلقة مش يمكن عند ربنا احسن مني ومنك" مما آثار غضب لقاء الخميسي.

هاجمت الفنانة لقاء الخميسي الفنان بيومي فؤاد وعدد من الجمهور بسبب مشاركتهم منشوراً لها جمعها بزوجها ونجلها ساخرين من كلمة "معلقة" لاعتقادهم أن هذا هو اسم نجلها.وكتبت "الخميسي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "الناس اللي بتفضل تشير البوست دا.. بوست سخيف وإن دل على شئ فيدل على جهل القارئ باللغة العربية ومافيهوش اي حاجة تستاهل الضحك والسخافه وال repost.. واللي بيعمل كدا هو فعلاً شخص سخيف ومش لاقي حاجة يعملها.وبالمناسبة دي " الكلمة " مُعَلِقَةً " للي مش بيعرف عربي فصيح.. وجايه من: عَلّق، يُعَلِقُ "