تشيلسي يضحي بأربعة لاعبين مقابل ضم هالاند

يواصل تشيلسي اللندني رحلة التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي هالاند، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

ذكرت صحيفة ديلي ميل، بأن إدارة "البلوز" مستعدة لتقديم 150 مليون جنية إسترليني، من أجل الحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ(20 عاماً).

وتمكن هالاند من تسجيل 41 هدفاً خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، رفقة بروسيا دورتموند، من خلال المشاركة في 41 مباراة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كل من كالوم هودسون أودوي، وحكيم زياش، وتامي أبراهام، وأوليفيه جيرو، في طريقهم للرحيل عن "البلوز" هذا الصيف.

وشارك أودوي في 7 مباريات فقط تحت قيادة توماس توخيل خلال الموسم الماضي، وذلك على الرغم من أنه كان على مقربة من الانضمام إلى بايرن ميونخ في صيف 2020.

أما أبراهام فلم يشارك سوى في مباراتين رفقة تشيلسي منذ منتصف فبراير.

كما سيرحل زياش عن "البلوز"، على الرغم من مشاركته في (39 مباراة) في الموسم الماضي، وتسجيله (6 أهداف).

ويود تشيلسي تجميع 90 مليون يورو من بيع هؤلاء اللاعبين، وذلك من أجل الانقضاض على صفقة هالاند بأفضل شكل ممكن هذا الصيف.