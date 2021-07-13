Advertisements

ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أسماء عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، والتي تستقبل الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية والبيولوجيا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الضمور العضلي.

وترصد "الفجر" مواعيد عمل عيادات الفحص المخصصة لمرضى الضمور العضلي على مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة، كالآتي:

- عيادة مدينة نصر، فرع القاهرة، تعمل يوم الأحد اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة ناصر، فرع القاهرة، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة ناصر، فرع القاهرة، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الهرم، فرع الجيزة، تعمل أيام السبت، الاثنين، الأربعاء، والخميس اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة حسن عوض بنها، فرع القليوبية، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة سموحة، فرع الاسكندرية، تعمل أيام الاثنين والأربعاء، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة مبرة الزقازيق، فرع الشرقية، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

- عيادة مدينة مبرة طنطا، فرع الغربية، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا.

- العيادة الشاملة للطلاب، فرع المنوفية، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة ناصر، فرع الدقهلية، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة المركز التنفسي، فرع كفر الشيخ، تعمل يوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة الطلبة بشطا، فرع دمياط، تعمل أيام السبت والاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة طلاب دمنهور، فرع البحيرة، تعمل أيام السبت والأربعاء، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- العيادة الشاملة حوض الدرس، فرع السويس، تعمل يوم السبت اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة المجمع الطبي، فرع الإسماعيلية، تعمل يوم الخميس اعتبارًا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 ظهرًا.

- عيادة المجمع الطبي الجديد، فرع الفيوم، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة السلام، فرع بني سويف، تعمل يوم الخميس اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة المبرة الشاملة، فرع المنيا، تعمل أيام السبت، الأحد والاثنين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

- عيادة سيدي جلال، فرع أسيوط، تعمل أيام السبت والأربعاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية، فرع سوهاج، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة12 ظهرًا.

- عيادة سيدي عبد الرحيم، فرع قنا، تعمل أيام الاثنين والخميس اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة طلاب مدارس، فرع أسوان، تعمل يوم الاثنين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الغردقة الشاملة، فرع البحر الأحمر، تعمل أيام الاثنين والثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة الطور الشاملة، فرع جنوب سيناء، تعمل يوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- عيادة العريش الشاملة، فرع شمال سيناء، تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

كما قامت وزارة الصحة بتخصيص الخط الساخن 106 لتلقى استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقى العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)
ننشر أماكن ومواعيد عمل عيادات مرضى "ضمور العضلات" (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مرضى الضمور العضلي عيادات الفجر الضمور العضلي الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف نجم الفريق من الأحتراف

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 7 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ ساعة و نصف

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 22 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد اختبارات قطاع الناشئين لتليفونات بنى سويف

تعرف على فروع شركة تساهيل للبصمة الحيوية على مستوى المحافظات والجدول الزمني لها منعاً للتكدس

"الفجر" تنشر فروع شركة تساهيل للبصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية

تعرف على الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية

عاجل.. الأهلي يُعلن مواعيد اختبارات قطاع الناشئين بالمحافظات

غدًا.. الأهلي يبدأ اختبارات الناشئين في المحافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام