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الأهلي يهدد الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مباريات الجولة المقبلة من البطولة.

مازال نادي الزمالك يتصدره جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاءين.

بينما جاء الأهلى فى المركز الثانى بعد فوزه على مصر للمقاصة برصيد 51 نقطة، بعد أن خاض 22 لقاء فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر مباراتين.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة 40 نقطة
6- إنبي 38 نقطة
7- طلائع الجيش 37 نقطة
8- مصر للمقاصة 37 نقطة
9- بيراميدز 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة

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