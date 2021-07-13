الأهلي يهدد الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

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الأهلي يهدد الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:30 م
غدير احمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مباريات الجولة المقبلة من البطولة.
مازال نادي الزمالك يتصدره جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر لقاءين.
بينما جاء الأهلى فى المركز الثانى بعد فوزه على مصر للمقاصة برصيد 51 نقطة، بعد أن خاض 22 لقاء فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر مباراتين.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 61 نقطة
2- الأهلي 51 نقطة
3- المصري البورسعيدي 43 نقطة
4- الاتحاد السكندري 41 نقطة
5- سموحة 40 نقطة
6- إنبي 38 نقطة
7- طلائع الجيش 37 نقطة
8- مصر للمقاصة 37 نقطة
9- بيراميدز 37 نقطة
10- الجونة 36 نقطة
11- الإسماعيلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة
13- غزل المحلة 32 نقطة
14- المقاولون العرب 29 نقطة
15- البنك الأهلي 25 نقطة
16- أسوان 25 نقطة
17- وادي دجلة 23 نقطة
18- الإنتاج الحربي 19 نقطة
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