عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح





أفاد فابريزيو روماني الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورتس أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي إستقر على مستقبل الدولي المصري محمد صلاح.





ومن المُقرر أن ينتهي عقد صلاح مع الريدز بعد موسيمين من الآن أي في يونيو من العام 2023 وفق ما تداولته بعض المصادر الصحفية مؤخرًا.





قبل أن يخرج فابريزيو ويؤكد أن الريدز فتحوا خط مفاوضات من أجل التجديد مع محمد صلاح وتعديل عقده بزيادة عدد السنوات مع زيادة الراتب السنوي.





حيث يعد ادلولي المصري محمد صلاح واحد من أبرز لاعبي الريدز ما يجعل الإدارة تجعل للأحتفاظ بخدماته خلال السنوات القادمة خاصةً في ظل وجود اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الحصول عليه.