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فلسطين تسجل حالة وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة، و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و113 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن وزير الصحة مي الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4%، ونسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية وجود ستة مصابين بغرف العناية المكثفة.

 

وقد أصدر الرئيس  الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي  مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

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