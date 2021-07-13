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الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى 42 درجة في أسوان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
-شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى 42 درجة في أسوان
الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى 42 درجة في أسوان

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