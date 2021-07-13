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عاجل.. السيسي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حريق المستشفى

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لرئيس وزراء العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بالعراق.

وجاء نص البرقية كالتالي: "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة.. أبعث إلي سعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة "ذي قار" ببلدكم الشقيق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف: "أخي صاحب السعادة، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء..إنا لله وإنا إليه راجعون".

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حريق الكاظمي العراق السيسي

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