خبيرة: القوائم المالية للتجاري الدولي وفوري دعمت من أداء مؤشرات البورصة اليوم

قالت حنان رمسيس حبيرة أسواق المال ، أن سيطرة الأسهم القيادية علي السوق قد أعادت بالمؤشرات الي الارتفاع ، مع تبادل الأدوار بين المؤسسات العربية والاجنبية ، حيث أن تحركات البنك التجاري الدولي بسبب قوائم الاعمال وتحركات فوري بسبب الافصاحات وارتفاع الارباح الفصلية دعمت من اداء المؤشرات في جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الاسبوع





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه علي الرغم من التأثير السلبي بمليء سد النهضة علي أداء السوق إلا ان نتائج أعمال القطاعات المتداولة في البورصة كقطاع الادوية والرعاية الصحية والتي حققت بعض الشركات فية نسبة تصل الي 500% لبعض الشركات كذلك تحركات قطاع العقارات بسبب خطط اعمار العديد من الدول العربية المجاورة أثرت بالايجاب علي قطاع التشيد والبناء والعقارات وعلي السوق ككل .





وأضافت الخبيرة أنه لو لم يأتي موضوع سد النهضة مؤثر علي التداولات كان لمن المتوقع أن يصل المؤشر 30عند مستوي 11000 نقطة بسهولة ، وليس في هذا الاتجاة العرضي السائر بين 10400 نقطة الي 10000 نقطة ، وكذلك ارتفاع السيولة في التداولات والتي أصبحت موزعة علي كافة المؤشرات فقد دعمت المؤشرات .



