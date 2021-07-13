محافظ الشرقية يزيح الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض بالزقازيق





أزاح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض والمقام بديوان مديرية الشئون الصحية بمدينة الزقازيق وذلك تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية خلال مواجهة جائحة كورونا والتي شهدتها البلاد.



أكد محافظ الشرقية أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم لافتًا إلى أنهم قدموا ملحمه وطنية في الإخلاص ومواجهة جائحة كورونا وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.



كما إفتتح محافظ الشرقية أعمال تطوير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية ومشاركة من المجتمع المدني بتكلفة مليون جنيه، لتستوعب ٨٧ موظف بجميع أقسام شئون العاملين،تقديم الخدمة بسهولة ويسر من خلال شبابيك للعاملين والمترددين الراغبين في الحصول علي الخدمة



شهدت زيارة المحافظ لمديرية الشؤون الصحية إفتتاح قاعة الإجتماعات وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني ،وتفقد مقر الزمالة المصرية بالمديرية وإطلع على ما تم إنجازه بالبرنامج خلال الفترة السابقة حيث تم اعتماد ٢١٧ قسم داخل مستشفيات الصحة حتى الآن، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير المدربين والذي تجاوز عددهم في مستشفيات الصحة ٤٢٥ مدرب حتي الأن، حيث تم توزيع 325 متدرب على ١٧ مستشفى من إجمالي ٢٤ مستشفى.



رافق المحافظ الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.