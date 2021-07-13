Advertisements

محافظ الشرقية يزيح الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض بالزقازيق

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements


أزاح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الستار عن أول نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض والمقام بديوان مديرية الشئون الصحية بمدينة الزقازيق وذلك تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية خلال مواجهة جائحة كورونا والتي شهدتها البلاد.

أكد محافظ الشرقية أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم لافتًا إلى أنهم قدموا ملحمه وطنية في الإخلاص ومواجهة جائحة كورونا وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

كما إفتتح محافظ الشرقية أعمال تطوير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية ومشاركة من المجتمع المدني بتكلفة مليون جنيه، لتستوعب ٨٧ موظف بجميع أقسام شئون العاملين،تقديم الخدمة بسهولة ويسر من خلال شبابيك للعاملين والمترددين الراغبين في الحصول علي الخدمة

شهدت زيارة المحافظ لمديرية الشؤون الصحية إفتتاح قاعة الإجتماعات وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون مع المجتمع المدني ،وتفقد مقر الزمالة المصرية بالمديرية وإطلع على ما تم إنجازه بالبرنامج خلال الفترة السابقة حيث تم اعتماد ٢١٧ قسم داخل مستشفيات الصحة حتى الآن، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير المدربين والذي تجاوز عددهم في مستشفيات الصحة ٤٢٥ مدرب حتي الأن، حيث تم توزيع 325 متدرب على ١٧ مستشفى من إجمالي ٢٤ مستشفى.

رافق المحافظ الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممدوح غراب محافظ الشرقية شهداء الجيش الأبيض

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

"حضرتك تافه"..لقاء الخميسي تُهاجم بيومي فؤاد والجمهور

منذ نصف ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 6 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ ساعة و نصف

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف نجم الفريق من الأحتراف

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

متحدث البرلمان يشارك في حملة "الفجر" لدعم "جيش مصر الأبيض"

محافظ الشرقية يعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 278 حالة

محافظ قنا يشهد المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى الصدر (صور)

صحة الشرقية تتفاعل مع شكاوى المواطنين وترفع كفاءة الخدمات الطيية

محافظ الشرقية يقف على حالة شبكة غازات الأكسجين بمستشفى فاقوس

خلال المؤتمر السنوي للزمالة المصرية.. إطلاق منصة التعليم الإلكتروني بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام