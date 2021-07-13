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اتحاد جدة ينهي أزمة المحترفين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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انهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي أزمة المدير الفني فابيو كاريلي بالإضافة إلى ثلاثي الفريق القادم من البرازيل في ظل سعوبة حركة الطيران.

وتمكنت إدارة العميد من تحويل مسار رحلة عودة العناصر من البرازيل بعد أن تم تعليق السلطات السعودية رحلات الطيران مع الامارات لمواجهة سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد.

حيث كان من المقرر أن يصل كاريلي والثلاثي رومارينيهو وبرونو هنريكي وإيجور كورنادو إلى دبي للالتحاق بالمعسكر ومن ثم العودة إلى جدة..

قبل أن يتم تحويل رحلة عودة العناصر البرازيلية لتصبح عن طريق النمسا حيث يقيم الفريق معسكره هناك بعد أن تم إلغاء معسكر دبي.

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رومارينيو الدوري السعودي اتحاد جدة

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