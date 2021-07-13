الأهلي يرفض رحيل اليو ديانج

يمتلك المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.









وتلقت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، عرضين من جالاتا سراي التركي والعين الإماراتي للتعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ورفض مسئولو الأهلي الاستغناء عن خدمات ديانج بأقل من 6 ملايين دولار، بعدما أصبح اللاعب من أهم أعمدة الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت القادم في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي ستجمع بينهعلى الأراضي المغربية.