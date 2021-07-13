باريس سان جيرمان يواصل تدعيم الصفوف بصفقة دفاعية جديدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب ليني مانسيا، في صفقة مدتها 3 مواسم بدءاً من الموسم المقبل، في إطار تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية.









قال النادي الباريسي في بيان رسمي: "اللاعب صاحب الـ(17 عاماً)، ينضم إلى نادي العاصمة كجزء من انتقال دائم من نادي غانغون الفرنسي، ويتمنى النادي أن يحقق ليني الكثير من النجاح في القميصين الأحمر والأزرق".









وضم سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فاينالدوم، حيث ضم النادي الباريسي لاعب نادي ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد انتهاء عقده مع "الريدز".