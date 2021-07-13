شركة مياه الشرب بالشرقية تدعو لترشيد استخدام المياه في أعمال النظافة وذبح الأضاحي







أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز والملحوظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.



ومن جانبه أشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تزامنًا مع قرب عيد الأضحي المبارك قامت الشركة بتكليف الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بإطلاق حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين بخطوره إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وأثناء عملية ذبح وتنظيف الأضاحي، وكذلك خطوره إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى إنسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع اصلاح تلك الأعطال والذي يفسد علي المواطنين فرحتهم بالعيد.



أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لافتًا إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لايصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مناشدًا المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في اكياس سميكه وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة والبنية التحتيه لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.