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رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة تمكنت خلالها من رفع 270 طن قمامة ومخلفات.

وقال الاستاذ مراد مسعود، رئيس مركزومدينة ابشواى، ان الحملة قد استهدفت تمهيد جميع مداخل قرية العجميين حتي عزبة خضرة وطريق العجميين المرج حتي كوبري المرج وطريق العجميين تلات حتي عزبة أبو شنب وطريق البساتين حتي مدخل الطريق السياحي وذلك بمعدات الوحدة المحلية ( جليدر مجلس المدينة).

وأشار الى انه تم رفع المخلفات والقمامة من الطريق السياحي ابشواي الفيوم بسنرو القبلية حتي ميدان الشلال وعزبة الشهيد احمد رمضان، ومناطق التطوير وكورنيش بحيرة قارون بشكشوك ونقل محتويات نقاط التجميع والمقالب الوسيطة إلي المقلب العمومي فضلًا عن غسيل وري ونظافة الأشجار بالشوارع العامة والرئيسية.
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم
رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع ابشواي في الفيوم

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حملة النظافة المخلفات الفيوم

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