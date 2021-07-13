تامر حسني يطرح أغنيته الجديدة "مش تمثال" من فيلم "مش أنا"

طرح النجم تامر حسني أغنيته "مش تمثال"،وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجاء ذلك عقب استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث طرح من خلال الحلقة أغنية فيلمه الجديد "مش أنا" والذي يعرض بدور عرض السينمات هذه الفترة.



الاغنية من كلمات محمد الآياتى،ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل.



وتصدر النجم تامر حسني التريند عقب حلقته أمس مع الإعلامي عمرو أديب، كما تصدر فيلمه "مش أنا" التريند حيث تحدث من خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار حول الفيلم.