إيقاف الكمسري وإحالته للتحقيق.. التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على مواطن بقطار المنوفية

واقعة جديدة، كانت شاهدة على شهامة المرأة المصرية، إذ أقدمت سيدة على محاولة حل الأزمة التي اندلعت في قطار منوف - طنطا، بعد اعتداء كمسري القطار على رجل، نظرا لعدم امتلاكه تذكرة الركوب.



ووثقت السيدة، التي تدعى هناء، وتعمل محامية، وقائع الأزمة، في مقطع فيديو مصور، تم تداوله على نطاق واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانت شاهدة على واقعة اعتداء الكمسري علي مواطن أمام ابنته بالمنوفية، لعدم امتلاكه تذكرة القطار، وهو ما ثار على إثره مستخدمو ورواد مواقع التواصل، الذين عبروا عن غضبهم من ممارسات الكمسري غير المسؤولة تجاه الراكب.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة لواقعة اعتداء كمساري على واطن داخل قطار بالمنوفية .



بداية الواقعة:



انتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام سيدة بتصوير ما جرى داخل قطار منوف - طنطا، مؤكدة أن كمساري القطار قام بصفع مواطن أمام ابنته لعدم امتلاكه تذكرة القطار، أثناء المرور بمحطة منوف، في اتجاه مدينة شبين الكوم.



ولم تشفع دموع الطفلة للكمساري، ودخلت في حالة بكاء هيستيري بعد أن شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه ثمن التذكرة.



وأوجع المشهد قلوب كل الركاب المتواجدين، الأمر الذي دفع السيدات قبل الرجال إلى التدخل للدفاع عن المواطن الذي تعرض للصفع على يد الكمساري، كما قاموا بتقديم ثمن التذكرة للكمساري بهدف حل المشكلة، لكن الأخير رفض تحصيل ثمن التذكرة، ومنع الأب وطفلته من النزول ومغادرة القطار، وهو ما استشاط على إثره الركاب غضبا، ومن بينهم السيدة، التي توعدت الكمساري برفع وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وإيصاله لوزير النقل.



أول بلاغ ضد الكمسري:



تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ ضد كمساري القطار، بعد اتهامه بصفع مواطن على وجهه أمام ابنته.



وقال صبري في بلاغه إنه بأسلوب حقير ومتدنٍ وأبعد ما يكون عن أن يصدر من موظف بهيئة السكة الحديد، وإنما يصدر من بلطجي، قام المبلغ ضده ويعاونه شخص آخر بصفع مواطن على وجهه وأمام ابنته داخل قطار منوف ـ القاهرة، واحتجازه، وذلك بسبب تعنت الكمساري في إلزام المواطن بدفع غرامة لطفلته بالقطار، والبالغ قيمتها 20 جنيهًا، ولم يكن مع الأب المال الكافي لذلك.



وأضاف صبري أن ركاب القطار حاولوا سداد تلك الغرامة عن المواطن، إلا أن الكمساري رفض ذلك، واستمر في إهانة واحتجاز المواطن، وقد استمرت هذه المشادة أكثر من 45 دقيقة مما أدى إلى تأخر القطار عن ميعاده.



وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.



إيقاف الكمسري عن العمل وإحالته للتحقيق:



من جهتها، أصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا بشأن الواقعة.



وقالت الهيئة، في بيانها، إنها تعاملت مع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بحدوث مشادة بين كمساري قطار 541 ركاب منوف - طنطا، وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة، والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة، ومناشدة المسئولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظا على حقوق الراكب.



وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إيقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة، فلا تهاون في حق أي راكب، خصوصا أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في جميع المواقف وفقا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.



وأشارت الهيئة إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.



وأكدت الهيئة على الاحترام التام لجميع جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.