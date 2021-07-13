قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية





وأكد على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات اول بأول والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة النباشين التي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



وبناء على تكليفات المحافظ، تم زيادة عدد مرات رفع المخلفات من الشوارع، خلال الـ الأسبوع حيث بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



هذا وتصدر حي شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التي تم رفعها علي مدار الأسبوع، وجاء حي المنتزه أول في الترتيب الثاني، ثم حي العجمي، تلاه منتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت احياء غرب والجمرك بعد ذلك، وفي المركز الأخير مركز ومدينة برج العرب من حيث كمية المخلفات المستخرجة منه.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين ورؤساء الاحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.