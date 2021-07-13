Advertisements

قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين ورؤساء الاحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات اول بأول والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة النباشين التي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ، تم زيادة عدد مرات رفع المخلفات من الشوارع، خلال الـ الأسبوع حيث بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

هذا وتصدر حي شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التي تم رفعها علي مدار الأسبوع، وجاء حي المنتزه أول في الترتيب الثاني، ثم حي العجمي، تلاه منتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت احياء غرب والجمرك بعد ذلك، وفي المركز الأخير مركز ومدينة برج العرب من حيث كمية المخلفات المستخرجة منه.
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية
قبل عيد الأضحى.. إزالة ٢٢ ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ يوم

"حضرتك تافه"..لقاء الخميسي تُهاجم بيومي فؤاد والجمهور

منذ ساعة و 7 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 19 ساعة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 3 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف نجم الفريق من الأحتراف

منذ ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

12:30 م

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

09:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام