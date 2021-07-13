"سيد الرجال".. هاجر أحمد تغازل زوجها عبر "انستجرام"

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة من أحدث جلسات تصوير لها جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد حداد، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وغازلت "أحمد" زوجها من خلال هذه الصورة حيث كتبت تعليقا قائله: " سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خلقًا".



وكانت هاجر أحمد قد احتفلت بعقد قرانها من رجل الأعمال أحمد حداد، منذ أيام قليلة وذلك بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.



يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021.



