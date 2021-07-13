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البلاغ الثاني للنائب العام .. حملة تطهير المجتمع تتقدم ببلاغ ضد الصحفي عبد الناصر سلامة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغا من المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ضد الصحفي عبد الناصر سلامة لما روج له لقلب نظام الحكم.


وقال فرحات في بلاغه الذي قيد برقم 84284 عرائض المكتب الفنى للنائب العام أن رئيس التحرير الاسبق الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة قام بتوجيه طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنحي من منصبه محملا إياه ما وصفه بالهزيمة الثقيلة أمام اثيوبيا في قضية مياه النيل حيث قال لماذا لا تكون لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشجاعة الأدبية والأخلاقية ويعلن مسئوليته المباشرة عن الهزيمة الثقيلة أمام أثيوبيا وإضاعة حق مصر التاريخي في النيل عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية 2015 بقصد النيل من الامن القومى المصرى وسعى لقلب نظام الحكم فهناك فرق بين حرية الراى والتعبير وبين تلك المطالب الذى سبق
وبالطبع ان تلك الدعوى عبر المقال الذى تناولته جميع صحف الاخوان ومواقعهم عبر الميديا هدفها التحريض على الدولة المصرية وضرب استقرارها.


وأشار فرحات في بلاغه أن هناك تيارات معادية للدولة المصرية تقف خلف مثل هذه الدعوات التي يروج له المشكو في حقه ولابد من تقديم مروجيها للمحاكمة العاجلة بتهمة المساس بالأمن القومى المصري ومحاولة قلب نظام الحكم.

مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات التى تتعلق بأمن واستقرار الدولة لا يمكن اعتبارها حرية رأى كما يروج البعض وأن الشعب المصري لن يقبل أى دعوات من شأنها المساس بأمن واستقرار هذا البلد وهدمها أو دعوات قد تعيده للخلف مرة أخرى بعدما تحمل الكثير سعيا وراء النهوض بالدولة المصرية لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حدثت مؤخرا وجميع نعلم أن هناك قواعد دستورية محددة تنظم إجراء أى استفتاء ويتطلب فيها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب "المشكو في حقه يريد أن يعيش فى فوضى فى وقت مصر تحتاج فيه إلى الاستقرار".


وطالب فرحات من خلال بلاغه بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولةفمصر دولة قانون ودستور وأى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم".


مضيفًا أنه لا يمكن ان نقبل تلك الدعوى ونصنفها من قبيل حرية الراى او نصنف تلك الدعوات على انها معارضة لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور.


وقال فرحات أنه مما سبق نجد ان اركان جريمة نص المادة 87 من قانون العقوبات التي تنص على ان يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة.

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