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محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمه على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد الشريف على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد.

وبناء على تكليفات المحافظ، شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي حالات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من يناير ٢٠٢١ وحتى يوليو ٢٠٢١، ٤٢٤ حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

يذكر أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة بنطاقه حيث بلغت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها من قبل الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى يوليو ٢٠٢١ عدد ١١٧ حالة إزالة.

ويأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإزالة التي تمت إزالتها حي شرق حيث بلغت عدد حالات الإزالة به ١٠٧ حالة، ثم حي العامرية أول حيث جاءت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها به ٤٥ حالة إزالة.

ثم جاء حي العجمي الذي أزال ٣٧ حالة مخالفة، وتلاه مركز ومدينة برج العرب الذي نفذ ٢٨ حالة إزالة، وتبعه حي الجمرك الذي أزال ٢٦ حالة مخالفة، وبعده حي وسط بعدد حالات إزالة ٢٣ حالة، ثم حي منتزه أول بعدد حالات إزالة بلغت ١٩ حالة، ثم حي غرب بعدد حالات ١٣ حالة إزالة.

وجاء حي منتزه ثان في المركز الأخير من حيث عدد حالات الإزالة التي نفذها حيث ازال ٩ حالات خلال الفترة من يناير وحتى يوليو ٢٠٢١.
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر
محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر

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حملة بناء مخالف الإسكندرية إزالة

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