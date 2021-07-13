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محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير قسم الكلي الصناعي بمستشفي أبوكبير

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تفقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال التطوير الجارية بقسم الكلي الصناعي بمستشفي أبو كبير المركزي، وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدًا أن الدولة تولى إهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الصحة، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفيات الحكومية، مشيدًا أيضا بدور المجتمع المدني وتضافر الجهود في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرضًا تفصيليًا عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بقسم الكلي الصناعي، مشيرًا الي أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة بقسم الكلي الصناعي بالمستشفي، وبلغت السعة الاستيعابية للجناح الأيمن الجاري تطويره ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، حتي الآن، بدلًا من ٤٥ ماكينة بالقسم القديم، وفور الإنتهاء من أعمال التطوير بالجناح الأيمن سيتم البدء في تطوير الجناح الأيسر، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير ٥ مليون جنيه، وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة الشركة المسند لها أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالمستشفي، لسرعه الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لتحسين مستوي الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين عليها.

كما اطمأن محافظ الشرقية علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، وحرص علي الإستماع إليهم، والتأكد من تقديم خدمة علاجية مميزة لهم، مشددًا علي إدارة المستشفي بإنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والسيد الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والسيد اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والأستاذ حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير.

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