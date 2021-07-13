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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 فى مصر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.26 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.93  جنيه للشراء.
 
52.39  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.26  جنيه للشراء.
 
52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.32  جنيه للشراء
 
52.28  جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.95  جنيه للشراء.
 
52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.26  جنيه للشراء.
 
52.40  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.38  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.54  جنيه للشراء.
 
52.35  جنيه للبيع.

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