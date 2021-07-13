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ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في يونيو
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:42 م
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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو حزيران في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.9 بالمئة الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ يونيو حزيران 2008، بعد أن تقدم 0.6 بالمئة في مايو أيار.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 بالمئة في أكبر ارتفاع منذ أغسطس آب 2008 ويأتي عقب زيادة خمسة بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مايو ، وفقا لـ"رويترز" .
وباستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة بعد أن زاد 0.7 بالمئة في مايو أيار.
وارتفع ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.5 بالمئة على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991، بعد أن صعد 3.8 بالمئة في مايو أيار.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 بالمئة أن يصعد المؤشر الأساسي 0.4 بالمئة.
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