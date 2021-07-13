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نهائي إفريقيا.. موسيماني يجهز مفاجأة جديدة لكايزر تشيفز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، في الاستقرار على طريقة لعب المارد الأحمر فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

ويرغب بيتسو موسيمانى في تغيير طريقة اللعب إلى 4/2/3/1، بعد ظهور الفريق بها بشكل مميز خلال المواجهات الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز.

 

وأوضحت المصادر أن المدير الفنى سيتراجع عن فكرة اللعب بطريقة 4/3/2/1 والتى ظهر بها المارد الأحمر خلال مواجهاته الإفريقية الأخيرة.

 

وشددت المصادر على أن موسيمانى يسعى للاستفادة من قدرات عناصره الهجومية بعد ظهورهم بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة، بدلا من البحث عن الكثافة العددية فى خط الوسط.

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