زواج انتهى بـ"جثة مقطعة".. لماذا قُتلت سيدة أرض اللواء على يد زوجها؟

قبل أربعة سنوات، تزوج شاب ثلاثيني العمر، من سيدة مطلقة تصغره ببضع سنوات، ليعيش الزوجين داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء وسط محافظة الجيزة.





بين الحين والآخر كان يتردد على زوجته الثانية، ليقضي أغلب الوقت مع زوجته الأولى وطفلته، حتى جاء اليوم وكُتب فيه الفصل الأخير لحياة الزوجة الثانية على رفيق دربها.





أشهر معدودة من زواج الشاب من السيدة المطلقة، واكتشف إقامتها علاقات غير شرعية مع آخرين، وعند مواجهتها في كل مرة تنكر خيانتها له.





منذ حوالي عام عملت السيدة كـ"ممرضة"، بإحدى المستشفيات الخاصة، لترتبط بعلاقة غير شرعية بفرد أمن بالمستشفى حينها على حسب قول الزوج.







واجه الثلاثيني زوجته بعلاقتها بفرد الأمن، لتنكر ذلك، قبل أن تحدث خلافات بينهما، بسبب شكه في سلوكها.





تدخل الأقارب والمعارف للصلح بين الزوجين مرة أخرى، لتوعد السيدة بعدم ذهابها إلى المستشفى عملها مرة أخرى.



أشهر قليلة وعملت الزوجة خادمة لدى رجل سعودي الجنسية، وهناك ارتبطت بعلاقة غير شرعية بالسائق الذي يعمل لديه، وكانت تراسله خلال هاتف محمول اخفته داخل الشقة لعدم كشف أمرها.



مساء يوم الجريمة، جلس الزوجين لتناول المواد المخدرة والخمور، داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء، وأثناء ذلك، تلاحظ للزوج وجود هاتف محمول، مخبأ داخل الغرفة.



حاول الزوج معرفة صاحب الهاتف المحمول، أو سبب شرائها له دون علمه وإخفائه: " الموبايل ده بتاع مين، وبتكلمي مين عليه".







سرعان ما وقعت مشادة كلامية بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الزوج بضرب الضحية على رأسها بـ"زجاجات الخمور"، ومن ثم طعنها بجسدها عدة طعنات بالزجاج المكسور، وفر هاربا.





التحريات أشارت إلى أن جيران الضحية هم من اكتشفوا الجريمة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الجريمة، موضحة أن المتهم مدمن مواد مخدرة وخاصة "البرشام"، وزوجته معتادة تناول الخمور.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، مفاده بوقوع جريمة قتل بمنطقة أرض اللواء بنطاق القسم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، للوقوف على ملابسات الواقعة.





وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين رجل وزوجته، بسبب شكه في سلوكها، قام على إثرها الأول بقتل الأخيرة بزجاجة مكسورة وفر هاربا.



وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من تحديد مكان هروب الجاني، والقبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.