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رئيس جامعة الفيوم: المؤتمر الدولي الأول للاتصالات تناول كل جديد
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:33 م
الفيوم : ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في المؤتمر الدولي الأول للأتصالات بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية المقام في الفترة من 13-15 يوليو 2021، تحت عنوان
The 2021 International Telecommunications Conference (ITC- Egypt’2021).
The 2021 International Telecommunications Conference (ITC- Egypt’2021).
وجاء ذلك بحضور اللواء عبدالعزيز عمر عبدالعزيز مدير كلية الدفاع الجوى، والدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق.
وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المؤتمر تناول كل ما هو جديد فى مجال الاتصالات والرادار والدوائر الإلكترونية والأتجاهات والتطبيقات الحديثة فى مجال الأتصالات.
كما أشار رئيس الجامعة، أنه يقام على هامش المؤتمر معرض لمشاريع التخرج لطلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، حيث أن المؤتمر معتمد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللجنة الوطنية لعلم الراديو بالإضافة إلى أعتماد المؤتمر من مؤسسة IEEE الدولية، كما سيتم نشر الأبحاث المقبولة التي تم إلقاؤها في المؤتمر بموقع IEEE-Xplore.
وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المؤتمر تناول كل ما هو جديد فى مجال الاتصالات والرادار والدوائر الإلكترونية والأتجاهات والتطبيقات الحديثة فى مجال الأتصالات.
كما أشار رئيس الجامعة، أنه يقام على هامش المؤتمر معرض لمشاريع التخرج لطلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، حيث أن المؤتمر معتمد من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللجنة الوطنية لعلم الراديو بالإضافة إلى أعتماد المؤتمر من مؤسسة IEEE الدولية، كما سيتم نشر الأبحاث المقبولة التي تم إلقاؤها في المؤتمر بموقع IEEE-Xplore.
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