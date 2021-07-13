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24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة، بمحافظة الجيزة، أن المتهم طعن زوجته 24 طعنة، انتقامًا منها بعد اكتشافه وجود علاقات غير مشروعة لها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم يدعى "حسين" ويبلغ من العمر ٤٣ سنة، قتل زوجته بسبب وجود علاقات غير مشروعة، حيث ضربها بآلة حادة وقطعة خشبية وطعنها أيضا بالسكين.

وأوضحت التحقيقات أن زوجته كانت تعمل في إحدى المستشفيات وكانت على علاقة بأحد الأشخاص في المستشفى ولكن علم بذلك فاعتذرت له ووعدته بألا تكرر ذلك فسامحها.

وأشارت إلى أنه في يوم الواقعة وجد "شات" على هاتفها المحمول مع شخص اخر، فاستشاط غضبا وضربها بآلة حادة وقطعة خشبية وطعنها.

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها، يعمل سائق بعد أن سدد لها عدة طعنات أدت إلى مقتلها، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه شك في سلوكها نتيجة لعثوره على محادثة بينها وبين أحد الأشخاص، قائلًا،"انتقمت لشرفي".
 
واضاف في اعترافاته، أنه قام بتسديد طعنات لها في جسدها، وجلس بجانب الجثة ينتظر الشرطة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها  بأرض اللواء، أن الضحية كانت الزوجة الثانية للمتهم.
 
وافادت التحقيقات، أن المتهم شك في سلوك الضحية، نتيجة لعثوره على محادثة على هاتفها المحمول من أحد الأشخاص،فاستشاط غضبًا وقرر التخلص منها بتسديد طعنات لها في جسدها.
 
كما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة المتوفية وكشف أسباب مقتلها.
 
وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لاتهامه بقتل زوجته في العجوزة بسبب خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل سيدة داخل مسكنها في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث أقدم زوجها على تسديد عدة طعنات لها بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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