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لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلن مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه بناء على الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن ارتفاع اسعار الشماسى والكراسى وكذا واجرة سيارة النقل الداخلي( الطفطف)، فأنه قد تم وضع لافتات إرشادية بجميع شواطئ المدينة وعددها 7 شواطئ بعدد ٢١ موقع شماسي على جميع الشواطئ.

وقال العميد هاني عبدالقوي، أن رواد المصيف سيحصلون على خدمات جيدة والالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات على الشواطئ حيث يتم معاقبته وفرض غرامات وعقوبات على المستأجر وحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة فرض أى رسوم أو إكراميات وستقوم الإدارة بفرض عقوبات رادعة والاستجابة الفورية للشكوى.

وأكد رئيس المصيف، أن سيارات وسيلة النقل الداخلي للمصيف قد تم تحديد سعر الأجرة للفرد ٣ جنية فقط ووضع لافتة إرشادية للسعر المقرر على كل سيارة.

وأهاب رئيس مدينة مصيف بلطيم برواد المدينة عن اسعار تأجير الشماسى والكراسى على شواطيء البحر طبقا لكراسة الشروط المتعاقد عليها هى:- سعر الشمسية ٢٠ جنيه، سعر الكرسى ١٠ جنيه، وعلى من يخالف ذلك يرجى التوجة الى ديوان عام المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها
لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها
لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها
لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها
لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها
لمنع النصب والاستغلال .. مصيف بلطيم يحدد أسعار خدماته ويعلنها

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