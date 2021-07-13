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تفريغ 964 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  wm everest وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 152 مترًا بغاطس 7،2 متر وذلك لتفريغ 964 طن حديد بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن  المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

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