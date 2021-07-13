ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية أمام البحر واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها وآثارت الصور إعجاب الجمهور وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.