Advertisements

ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، حيث ارتدت ملابس صيفية أمام البحر واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها وآثارت الصور إعجاب الجمهور وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)
ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة صيفية من جديد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ 36 دقيقة

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ 35 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 9 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

منذ 35 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

دوناروما يكشف سر عدم احتفاله عندما تصدى للضربة الحاسمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأحمر.. هبة مجدي تتألق عبر "إنستجرام"

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"

هبه مجدي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

بالأخضر ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بفستان أنيق.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام