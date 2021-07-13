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محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء عصرا، جولة تفقد خلالها مستوى الخدمات الطبية المقدمة بوحدة طب أسرة الحى الإماراتى جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة.

وتابع "المحافظ " سير العمل فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين داخل الوحدة، مؤكدا على أن وحدة طب أسرة الحى الإماراتى تعد أحدث المنشآت الطبية بالمحافظة والتى تقدم خدمة على اعلى مستوى، مشيدا بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وأمن.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين لسؤالهم عن مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمركز الطبى. 
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى
محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحى الإماراتى

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وحدة طب الأسرة بورسعيد الحي الإماراتي أطباء

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