تحرك سريع من الداخلية بشأن مغتصب الطفل المعاق بالخانكة 

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، المتهم بالتعدي جنسيا على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بدائرة مركز شرطة الخانكة، فيما أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من والد الطفل "ح.ب" 4 أعوام، من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه "ع.إ"، 23 عاما، بالتعدى جنسيا على نجله، بأن استدرجه إلى أحد المناطق، وحصر عنه ملابسه وتعدى جنسيا عليه.



وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة للعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بعرض الطفل "المجني عليه"، على مصلحة الطب الشرعى، لبيان أثار التعدي الجنسي على الطفل، كما أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.