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لمحدودي ومتوسطي الدخل.. كيف يمكنك الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة التمويل العقاري، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف يمكن الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري:

للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، يلزمك الاطلاع على بعض الشروط العامة، والتي تتمثل في:

- يمنح التمويل للعميل مرة واحدة فقط.

- ألا يكون العميل أو أسرته قد استفادوا من مبادرة التمويل العقاري السابقة.

- تستخدم الوحدات بغرض السكن الدائم.

- يحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ التعاقد.

- سعر الفائدة 3% منخفضة بأجل يصل إلى 30 عاما.

- يجب ألا يتعدى عمر العميل سن المعاش في نهاية مدة القرض.

أصحاب المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، بشروط:

- سداد 40% من قيمة الوحدة مقدما،
 
- ألا يتعدى عمر العميل في نهاية مدة القرض 75 عاما.


محدودي الدخل

يمكن لمحدودي الدخل الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بشروط:

- ألا يزيد صافي الدخل عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب.

- لا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

- يتم دفع مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة.

- صندوق دعم التمويل العقاري هو المسؤول عن تحديد سعر الوحدة.


متوسطي الدخل

يمكن لمتوسطي الدخل الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بشروط:

- ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 14 ألف جنيه للأسرة، و10 آلاف جنيه للأعزب.

- لا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب، وبين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون للأسرة.

- يتم دفع مقدم 15%، إذا كانت قيمة الوحدة 1.1 مليون جنيه.

- يتم دفع مقدم 20%، إذا كانت زادت قيمة الوحدة عن 1.1 مليون جنيه، وحتى 1.4 مليون جنيه.

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