إلهام الفضالة تحسم الجدل مع شهاب جوهر حول زواجهما





بعد أن فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان المتابعين بخبر زواج الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ من الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​، عبر صورة نشرتها لهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر"



أكدت إلهام الفضالة عقد قرانها على شهاب بصورة نشرتها في حسابها الخاص تجمعها به.



وظهرت بفستان أبيض وتقف الى جانب زوجها، وعلقت عليها: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر".



وأثار المنشور إعجاب الجمهور وإنهالوا عليها بالتعليقات بعد دقائق من نشر الصورة.







