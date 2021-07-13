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إلهام الفضالة تحسم الجدل مع شهاب جوهر حول زواجهما

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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بعد أن فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان المتابعين بخبر زواج الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ من الممثل الكويتي ​شهاب جوهر​، عبر صورة نشرتها لهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر"

أكدت إلهام الفضالة عقد قرانها على شهاب بصورة نشرتها في حسابها الخاص تجمعها به.

وظهرت بفستان أبيض وتقف الى جانب زوجها، وعلقت عليها: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر".

وأثار المنشور إعجاب الجمهور وإنهالوا عليها بالتعليقات بعد دقائق من نشر الصورة.



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