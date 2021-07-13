Advertisements
إلهام الفضالة تحسم الجدل مع شهاب جوهر حول زواجهما
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:47 م
لمياء علي
Advertisements
بعد أن فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان المتابعين بخبر زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من الممثل الكويتي شهاب جوهر، عبر صورة نشرتها لهما في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر"
أكدت إلهام الفضالة عقد قرانها على شهاب بصورة نشرتها في حسابها الخاص تجمعها به.
وظهرت بفستان أبيض وتقف الى جانب زوجها، وعلقت عليها: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر".
وأثار المنشور إعجاب الجمهور وإنهالوا عليها بالتعليقات بعد دقائق من نشر الصورة.
Advertisements