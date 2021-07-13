ليال عبود تحضّر مفاجأة خليجية لجمهورها





تحضّر الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​، لإطلاق فيديو كليب لأغنيتها الخليجية الجديدة " حلم ولا حقيقة" في عيد الاضحى المبارك.



الأغنية من كلمات من كلمات الشاعرة السعودية ​عبير قهوجي​ وألحان اللبناني ​جوزيف جحا​ وتوزيع ​باسم رزق​ وإخراج ​رندلى قديح​.



وجاءت الخطوة المنتظرة بعد نجاح أغنيتها "أسمر"، التي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، وتعاونت فيها أيضاً مع الملحن جوزيف جحا ووالده الشاعر الدكتور ​ميشال جحا​ والتوزيع كان للمايسترو ​إيلي العليا​، وتولت إخراج الكليب رندلى قديح أيضاً.