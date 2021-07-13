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ليال عبود تحضّر مفاجأة خليجية لجمهورها

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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تحضّر الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​، لإطلاق فيديو كليب لأغنيتها الخليجية الجديدة " حلم ولا حقيقة" في عيد الاضحى المبارك.

الأغنية من كلمات من كلمات الشاعرة السعودية ​عبير قهوجي​ وألحان اللبناني ​جوزيف جحا​ وتوزيع ​باسم رزق​ وإخراج ​رندلى قديح​.

وجاءت الخطوة المنتظرة بعد نجاح أغنيتها "أسمر"، التي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، وتعاونت فيها أيضاً مع الملحن جوزيف جحا ووالده الشاعر الدكتور ​ميشال جحا​ والتوزيع كان للمايسترو ​إيلي العليا​، وتولت إخراج الكليب رندلى قديح أيضاً.

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