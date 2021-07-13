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ليال عبود تحضّر مفاجأة خليجية لجمهورها
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:48 م
لمياء علي
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تحضّر الفنانة اللبنانية ليال عبود، لإطلاق فيديو كليب لأغنيتها الخليجية الجديدة " حلم ولا حقيقة" في عيد الاضحى المبارك.
الأغنية من كلمات من كلمات الشاعرة السعودية عبير قهوجي وألحان اللبناني جوزيف جحا وتوزيع باسم رزق وإخراج رندلى قديح.
وجاءت الخطوة المنتظرة بعد نجاح أغنيتها "أسمر"، التي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، وتعاونت فيها أيضاً مع الملحن جوزيف جحا ووالده الشاعر الدكتور ميشال جحا والتوزيع كان للمايسترو إيلي العليا، وتولت إخراج الكليب رندلى قديح أيضاً.
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