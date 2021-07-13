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غدا.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات 

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن إجراء أعمال غسيل دوري لشبكات المياه بمدينه بنها، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعه مساء غدا الأربعاء، وحتى الساعة الخامسه فجرًا من يوم الخميس، مما يترتب عليه قطع المياه في بعض المناطق وضعفها في مناطق.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه سوف يتم زياده كمية الكلور بشبكات المياه بالمدينة، نظرا لاعمال الغسيل والتعقيم التي تتم بصفه دورية.

ونوهت الشركة، بتجنب لستخدام المياه في هذا التوقيت حرصا على الصحة العامه في حال وجود مياه بالشبكات

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.

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