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مبادرة التمويل العقاري.. وكيل "إسكان الشيوخ": إنجاز جديد للرئيس السيسي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.

وأكد "فاروق" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن المبادرة تخلق تخلق التوازن وتحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة الفرص أمام جميع المواطنين، للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، وتوفير سكن مناسب للمواطنين الذين يرغبون في امتلاك وحدات سكنية مما يخفف الأعباء عليهم، خاصةً وأن أبسط حقوق الإنسان هو الحق في السكن وعيش حياه كريمه.

وأشار النائب أكمل فاروق، إلى أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن مناسب بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية بعيده، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع أولى اهتماماته المواطن المصري لتوفير حياه كريمه له، وذلك من خلال العمل الجاد الذي ينفذ على أرض الواقع من مشروعات ضخمه عملاقة تصب في صالح الموطنين.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: "إطلاق مبادرة التمويل العقاري في هذا التوقيت يحسب للقيادة السياسية، ويعتبر إنجاز جديد من إنجازات الرئيس السيسي، التي يقدمها دائما، ربنا يعينه ويقويه".

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