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اعرف إجازة العيد.. الحكومة توضح الجهات والأيام

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

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عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع ماركو ألفيرا، رئيس شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وجيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي مصر.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "سنام" في القاهرة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، ومستوي التعاون القائم بين الجانبين، ومبديًا تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخري، بما في ذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع شركة "سنام" في مجال التحول الأخضر بما في ذلك انتاج "الهيدروجين"، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لاسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

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مجلس الوزراء عيد الأضحى ثورة ٢٣ يوليو إجازات

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