لليوم الرابع على التوالي.. اتحاد السباحة لم يتلق اي أوراق من المرشحين للانتخابات حتى الآن

لم تتلق اللجنة العليا لاستلام أوراق المرشحين باتحاد السباحة برئاسة ياسر علي المدير التنفيذي للإتحاد اي أوراق من المرشحين تضم القائمة المغلقة والأسماء الاحتياطيين طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسميه والمعتمده من الاتحاد الدولي للسباحه، وذلك لليوم الرابع على التوالي من فتح باب الترشيح الذي سيغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل، لخوض انتخابات اتحاد السباحة التي ستجرى عصر يوم الجمعه ٢٠ أغسطس المقبل بعد الإنتهاء من منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم ٩ أغسطس، طبقا للقانون ولوائح الاتحاد المصري للسباحه.





وقام الاتحاد بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية التي تتضمن بند الانتخابات للدورة الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٣، وذلك بأرسال الدعوة للأنديه الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد بالبريد المسجل، كما قام بنشر الإعلان الذي يتضمن كافة تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في أحد الصحف الحكوميه،





وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأندية التي لها حق التصويت في الإنتخابات، هي الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحه وسبورتنج.



