غلق معملين وتحرير محضرين لمستوصف وضبط أدوية "جدول" ببني سويف (صور)



حماية المستهلك



وتواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صورالغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، وتضم في عضويتها:الرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.



مركز اهناسيا



حيث أشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة" بدائرة مركز ومدينة اهناسيا، شملت محال تجارية ومطاعم وومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز ومنشآت طبية، والتي أسفرت عن غلق معلمين للتحاليل الطبية "بدون ترخيص"من الجهات المخنصة.



مركز علاج طبيعي



كما حّررت الحملة محضرين محضرين لعيادة خاصة ومركز علاج طبيعي لمخالفة اشتراطات الترخيص، والتي تمثلت في وجود غرفتي عمليات "غير مرخصة" وتم غلقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر، علاوة على سوء تخزين أدوية، والتحفظ على أدوية مدرجة "جدول الأدوية المخدرة" ومحضرين لمستوصف خيري وعيادة خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص وعدم إصدار إيصال مهن حرة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



ضبط كبدة فاسدة



كما تم تحرير 7 محاضر لمخالفات بمنشآت تجارية ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، والتي تضمنت 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، ومحضرين لتدني مستوى النظافة، ومحضر لحيازة لحوم "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 54 كيلوجرام، ومحضر لعدم الإعلان الأسعار،في حين تم تحرير أكثر من 120 محضر إشغالات متنوعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.



وأشار اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى الحملات التى تنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على الصيدليات ومخازنها،فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



فريق الحملة



وشارك في الحملة المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، والعقيدعمرو عبد العزيز مدير شرطة المرافق، ومسؤولى التموين ومباحث التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالصحة.



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن غلق معملين للتحاليل والتحفظ على أدوية "جدول" وضبط لحوم وتحرير محاضر لمنشآت طبية لمخالفة اشتراطات الترخيص في حملة للجنة حماية المستهلك باهناسيا.