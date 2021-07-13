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عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه ريال مدريد ضربة قاضية إلى غريمه التقليدي برشلونة، بعدما تمكن من الحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، تمكن من ضم المهاجم جاومي جاردي، أحد أهم العناصر في فريق برشلونة تحت 19 عامًا، بعقد يمتد حتى 5 سنوات مقبلة.

وذكرت الصحيفة أن جاردي، كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق B في برشلونة، إلا أن النادي فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب.
 
جدير بالذكر أن جاومي جاردي كان انضم إلى مدرسة لاماسيا في عام 2016، وتدرج في الفئات السنية مع برشلونة حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا.

وشارك المهاجم في 6 لقاءات في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا، وسجل خلالهم هدفاً مع برشلونة، كما خاض أيضاً 3 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا، كانت في بداية العام الماضي.

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