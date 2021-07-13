عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد





حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





كشف مصدر داخل الأهلي آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استقر على رحيل 8 أسماء في نهاية الموسم الحالي.





وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قام بإعداد ملف فني يضم أسماء الراحلين عن المارد الأحمر تمهيدا لتقديمه للجنة تخطيط الكرة برئاسة محسن صالح لمناقشته مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.





وأتم المصدر موضحا أن قائمة الراحلين من النادي الأهلي تضم سعد سمير ومحمود وحيد ورامي ربيعة، و ناصر ماهر وأجايي، و والتر بواليا وباجي ومروان محسن.



