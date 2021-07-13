وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى



وأهدى فضيلة الإمام الأكبر نسخة من كتابه (القول الطيب) الذي يقع في ثلاثة مجلدات لوزير الأوقاف في حين أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتابه (مسيرة النقد الأدبي وقضاياه) لفضيلة الإمام.



وعرض كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال اللقاء على فضيلة الإمام التعاون المشترك في تدريب الأئمة والوعاظ والقوافل الدعوية، وهو ما رحب به وشجعه فضيلة الإمام الأكبر.



وعقب اللقاء شارك وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر الذي عقد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمقر المشيخة.

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد يضم كل من: الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك بحضور فضيلة عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.