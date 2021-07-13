عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.



وأصدر مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وأصدر مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.