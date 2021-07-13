Advertisements

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

وأصدر مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امتحانات الفجر الحكومة اجازة العيد

أخبار تهمك

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ 35 دقيقة

دوناروما يكشف سر عدم احتفاله عندما تصدى للضربة الحاسمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ 36 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 4 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الوزراء: إجازة ٣٠ يونيو لا تسري على أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات

الإثنين المقبل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة ٢٣ يوليو

عاجل.. الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة عدا هذه الفئة

الثلاثاء إجازة رسمية للبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى 23 يوليو

تعرف على مواعيد أجازة البنوك بمناسبة ثورة 30 يونيو

تبدأ من الخميس.. 5 أيام إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الأضحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام