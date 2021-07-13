بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

يسعي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى حسم كبرى صفقات الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويأمل بيريز في الحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي، وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يحلم بإتمام صفقة مبابي هذا الصيف.





وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد حال نجاحه في حسم الصفقة هذا الصيف، لن يقل سعرها في أي حال عن 100 مليون يورو.





ويحلم رئيس ريال مدريد بأن يكون تقديم مبابي كلاعب في ريال مدريد خلال مباراة الفريق الأولى على ملعب سانتياجوب رنابيو في حلته الجديدة، وأمام الجماهير المدريدية الغفيرة، ليكون حافزًا له لبدء مسيرة جنونية مع الميرنجي.



