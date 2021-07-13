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انشاء مقر دائم لعرض المنتجات المصرية فى دولة جنوب السودان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:47 م
نيفين جامع
نيفين جامع
الفجر الاقتصادي
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه تقرر انشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لتكون مقرا دائما لعرض المنتجات المصرية لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات ، حيث سيتم انشاء القاعة من خلال القطاع الخاص المصرى.


واشارت  الوزيرة خلال كلمتها فى افتتاح معرض " صنع فى مصر " بمدينة جوبا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من انشاء اول فرع للبنك الاهلى المصرى بدولة جنوب السودان والذى سيتم افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل ، حيث سيكون له دور كبير فى تعزيز حركة التجارة بين البلدين .


ولفتت جامع إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض صنع فى مصر اجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية ، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات ، وهو الامر الذى يسهم فى تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين ، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان

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