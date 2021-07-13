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استشهاد شرطي وإصابة رئيس مباحث 15 مايو في حادث بالأوتوستراد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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استشهد أمين شرطة بقسم شرطة 15 مايو، يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة، وأصيب رئيس المباحث المقدم أحمد رضوان، والنقيب محمد يحي، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، في حادث انفجار سيارة محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.

استقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي وكل من المصابين: محمد رمضان أحمد، أمين شرطة بوحدة المباحث، ومحمد جلال عبد الحليم، أمين شرطة، وكريم محمود صابر، أمين شرطة بنجدة حلوان، والمدنيين علي خالد مصباح، ورجب عبد العظيم السيد.

كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.

وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محور الاوستراد حوادث الفجر انفجار سيارة وقود استشهاد شرطي

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