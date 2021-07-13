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استشهاد شرطي وإصابة رئيس مباحث 15 مايو في حادث بالأوتوستراد
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:22 م
هايدي شعبان
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استشهد أمين شرطة بقسم شرطة 15 مايو، يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة، وأصيب رئيس المباحث المقدم أحمد رضوان، والنقيب محمد يحي، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، في حادث انفجار سيارة محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.
استقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي وكل من المصابين: محمد رمضان أحمد، أمين شرطة بوحدة المباحث، ومحمد جلال عبد الحليم، أمين شرطة، وكريم محمود صابر، أمين شرطة بنجدة حلوان، والمدنيين علي خالد مصباح، ورجب عبد العظيم السيد.
كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.
وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي وكل من المصابين: محمد رمضان أحمد، أمين شرطة بوحدة المباحث، ومحمد جلال عبد الحليم، أمين شرطة، وكريم محمود صابر، أمين شرطة بنجدة حلوان، والمدنيين علي خالد مصباح، ورجب عبد العظيم السيد.
كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.
وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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