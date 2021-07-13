النيابة تباشر التحقيق في مقتل شاب على يد صديقه بالدقي بسبب الخلاف على جرعة مخدرات

باشرت النيابة العامة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في جريمة قتل شاب على يد صديقه في منطقة الدقي، بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.



كما أمرت النيابة بعرض على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، وتبين أن صديقه وراء الواقعة التي وقعت نتيجة مشاجرة بالأيدي حدثت بينهما بسبب الخلاف على جرعة مخدرات.



وأوضح البلاغ أن المشاجرة بين الطرفين تطورت فدخل على إثرها أحدهما إلى المطبخ، واستل سكينًا، وتوجه إلى الضحية وسدد له عدة طعنات في الصدر.