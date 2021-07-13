بعد ضبط 27 حالة في امتحانات الثانوية اليوم.. هذه العقوبات تنتظر المتورطين في وقائع الغش

أدى 255 ألفا، و353 طالبا وطالبة، بالشعبة الأدبية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالي 257 ألفا، و145 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.



كما أدى طلاب الثانوية لمدارس STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات، اللغة الإنجليزية، بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.



وشهد اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة العديد من المشاهد، التي تمثلت في ضبط حالات الغش، والتعامل معها بالطرق القانونية.



وكان من بين الوقائع التي شهدتها امتحانات اليوم، واقعة طلاب مدرسة مصر للغات، حيث ظهر عدد من طلاب القسم البريطاني بالمدرسة، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بتصوير امتحان العربي والهوية "take home exam" بالهاتف المحمول، حيث وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، باتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.



كما تم ضبط 27 حالة غش في مختلف المحافظات، تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصدها.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين والمتورطين في وقائع الغش:



يحدد القانون رقم 205 لسنة 2020، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، العقوبات التي تنتظر المتورطين في وقائع الغش وعمليات الإخلال بالامتحانات.



وجاءت مواد القانون على النحو التالي:





مادة (1)



مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.



ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.



وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشيائ المضبوطة محل الجريمة.







مادة (2)



مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف نيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحر بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللا سلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.









ضبط 27 حالة غش



وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ملاحظات عدة، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حاله غش، جاءت على النحو التالي:



- حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهما: الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت، والطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة، نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.



- 25 حالة غش إلكتروني، ما بين تهكير تابلت، وحيازة هاتف محمول من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، ومحاولة استقبال على التليجرام، وسماعة بلوتوث، بمحافظات بنى سويف، والمنيا، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والسويس، وأسيوط، والغربية، والجيزة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.